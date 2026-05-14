SOCAR назначила экс-министра Грузии главой Italiana Petroli

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) назначила Левана Давиташвили генеральным директором компании Italiana Petroli (IP). Об этом сообщает пресс-служба IP.

Назначение состоялось 13 мая — после завершения сделки SOCAR по приобретению 99,82% акций Italiana Petroli у API Holding.

«Леван Давиташвили будет руководить деятельностью IP в Италии, уделяя особе внимание непрерывности операционных процессов, защите и дальнейшему укреплению позиций компании на энергетическом рынке страны, а также контролировать интеграцию IP в группу SOCAR», – говорится в сообщении IP.

Давиташвили занимал пост вице-премьера — министра экономики Грузии с 2021 года. После ухода из правительства в 2025 году стал советником президента SOCAR.