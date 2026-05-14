Ситуация на фронте изменилась: украинцы освободили больше территорий, чем Россия захватила

Украина впервые за четыре года войны меняет ситуацию на фронте в свою пользу. По данным американского Института изучения войны (ISW), в прошлом месяце Украина освободила больше территорий, чем Россия смогла захватить — впервые с августа 2024 года, после украинской операции в Курской области РФ. Об этом пишет CNN.

«Вся предпосылка переговорной тактики (президента РФ Владимира) Путина заключается в использовании этой когнитивной войны, чтобы убедить Запад, что нет смысла поддерживать Украину, что они должны просто подтолкнуть Украину к уступке всем требованиям России…» — сказала заместитель руководителя группы по вопросам России в ISW Кристина Гарвард.

По информации CNN, ключевым фактором изменений на фронте стало преимущество Украины в использовании дронов. Если раньше основное внимание сосредотачивалось на ударах по передовой и атаках вглубь России, сейчас украинские силы активно разрушают логистические маршруты россиян средней дальности. Аналитики ISW считают, что это существенно усложняет снабжение российской армии. «Мы наблюдаем действительно резкий рост количества этих ударов. Это влияет на российскую логистику. Если они теперь постоянно будут находиться под угрозой со стороны украинских беспилотников, это существенно будет угрожать, замедлит и усложнит их логистику», — пояснила заместитель руководителя группы по вопросам России в ISW Кристина Гарвард.

Украинские военные добавляют, что фронт настолько насыщен дронами, что продвижение российских сил замедлилось. Особенно это заметно на Покровском направлении. После длительных попыток россияне смогли зайти в Покровск еще в декабре 2025 года, но продвинуться дальше не сумели.

«Россияне постоянно докладывают своим командирам, что захватили разные села, но на самом деле их там нет. Мы постоянно вытесняем их оттуда. Наши удары средней дальности, которые мы осуществляем непрерывно, очень помогают в этом плане», — заявил офицер украинского подразделения беспилотных систем Lazar’s Group Кирилл Бондаренко в интервью CNN.

Украинские военные отмечают, что боевой дух сейчас значительно выше, чем несколько месяцев назад. CNN пишет, что весенняя зелень может уменьшить видимость для операторов дронов и создать дополнительные укрытия для российских диверсантов.

«Успехи Киева были и раньше – такие как крупное контрнаступление летом и осенью 2022 года или вторжение в Курскую область России – но они не выиграли войну для Украины. Пока что Украина, возможно, и не выиграет, но она проигрывает гораздо меньше, чем Россия», – резюмируют авторы публикации.