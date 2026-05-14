Электронный прием документов в дошкольные учреждения и другие образовательные услуги интегрированы в mygov

Расширяется перечень услуг, предоставляемых гражданам через платформу цифрового правительства mygov. Ряд важных услуг Министерства науки и образования, ежегодное количество использований которых превышает 320 тысяч, уже интегрирован в платформу mygov.
Через платформу mygov стали доступны следующие образовательные услуги:
• регистрация абитуриентов, поступивших на программы бакалавриата высших учебных заведений (ежегодно услугой пользуются до 60 000 человек);
• регистрация бакалавров, поступивших на программы магистратуры высших учебных заведений (ежегодно - до 14 000 человек);
• регистрация бакалавров, поступивших на программы резидентуры высших учебных заведений (ежегодно - до 600 человек);
• регистрация абитуриентов, поступивших в учреждения среднего специального образования на базе общего и полного среднего образования (ежегодно - до 24 000 человек);
• электронный прием документов в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно - до 225 000 человек).
Услуги доступны на портале my.gov.az. Для перехода к ним пользователи могут в разделе «Услуги» выбрать «Министерство науки и образования» в категории «Органы» либо категорию «Образование» в разделе «Сферы».
Отметим, указанные услуги будут доступны гражданам и обучающимся через платформу mygov в период поступления и регистрации на следующий учебный год.
Нововведение позволит учащимся, абитуриентам и родителям проходить необходимые процедуры быстрее, удобнее и в едином цифровом пространстве.
Интеграция новых услуг является очередным шагом по расширению цифровых возможностей платформы mygov и обеспечению доступности государственных услуг в рамках единой цифровой платформы.
