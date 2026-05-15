Вопросы безопасности обсудят Азербайджан и Евросоюз

Седьмое заседание Диалога по безопасности между Европейским союзом и Азербайджаном состоится на следующей неделе в Баку, сообщила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич.

«На следующей неделе в нашем партнерстве будет достигнут еще один важный этап - Баку примет 7-й Диалог по безопасности ЕС-Азербайджан», - сказала Куюнджич в четверг на мероприятии по случаю Дня Европы.

Посол отметила динамичное развитие двусторонних отношений между Баку и Брюсселем, подчеркнула важность начала переговоров в 2026 году по новому двустороннему соглашению по приоритетам партнерства.