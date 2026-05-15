Адмирал Купер считает, что американские военные «достигли всех целей в Иране»

По его словам, американские военные «достигли всех своих целей в Иране менее чем за 40 дней военной операции», в том числе значительно ослабили способности Тегерана проецировать свою мощь на Ближнем Востоке.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, назвал «недостоверными данными» информацию о том, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала.

«Сегодня Иран больше не способен проводить массированные и масштабные атаки, - сказал Купер. - Более того, с разрушенной на 90% оборонно-промышленной базой Иран не сможет восстановиться в течение многих лет».

Он отметил, что в ноябре и декабре прошлого года США наблюдали рост возможностей и намерений Ирана производить больше баллистических ракет. Это представляло «очень значительный риск как для партнеров, так и для нас самих», сказал Купер.

Адмирал также заявил, что «в ходе американской военной операции основные региональные марионетки страны - ХАМАС, «Хезболла» и хуситы - были отрезаны от поставок оружия и поддержки со стороны Тегерана».

Ранее The New York Times писала, что оценки американской разведки, несмотря на многомесячные удары США и Израиля, указывают на то, что Иран все еще обладает значительным потенциалом баллистических ракет. По информации издания, Иран сохранил значительную часть своих ракетных сил даже после продолжительных военных операций, направленных на его инфраструктуру. «Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала», - утверждалось в публикации.