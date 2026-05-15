«Фламинго» вместо Tomahawk

Правительство Германии рассматривает перспективу замены американских дальнобойных ракет Tomahawk на украинские «Фламинго». Об этом Денис Штилерман, соучредитель и главный конструктор украиснкой компании Fire Point, заявил в интервью изданию Financial Times.

По словам Штилермана, Берлин проявил интерес не только к дронам, которые производит Fire Point, но и к дальнобойным ракетам. «Немецкое правительство закупает наши FP-1 и FP-2 для своих вооруженных сил… (Но) они рассматривают возможность замены ракет Tomahawk на «Фламинго», — сообщил конструктор.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в понедельник, 11 мая, заявил, что «технологические достижения здесь, в Украине, являются чрезвычайными». Он говорил, что рассматриваются возможности создания совместных предприятий в сфере беспилотников большой дальности, ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Fire Point работает над созданием общеевропейского противоракетного щита «Фрейя» на базе украинской ракеты-перехватчика FP-7.