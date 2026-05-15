Клубнику вырастили, а заработать не смогли

Фермеры, с которыми пообщался корреспондент haqqin.az, сообщили, что урожай в этом году обильный, однако дождливая погода сказывается на качестве продукта: он быстро портится. Поэтому они стараются продать товар как можно скорее, чтобы хотя бы покрыть расходы.

Азербайджанские фермеры вынуждены почти за бесценок продавать в нынешнем сезоне урожай клубники. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Если в начале сезона килограмм клубники продавался по 7–8 манатов, то сейчас ее предлагают за 1,50–1,60 маната. Рыночные цены невыгодны для производителей, многие несут убытки.

Поскольку клубника позволяет получить хороший доход за короткий срок, интерес к этой культуре в последние годы заметно возрос. К ее выращиванию обратились и те, кто понес убытки от картофелеводства или других посевов в южном регионе. Однако в этом году ситуация изменилась: выросли затраты на химикаты, удобрения, рабочую силу. Суровые дожди же поставили фермеров практически в безвыходное положение. По словам фермеров, чтобы окупить затраты, им необходимо продавать килограмм продукции не менее чем по 2,50 маната.

«Химикаты и удобрения брал в долг — после продажи должен расплатиться. Похоже, что с трудом покрою расходы», — рассказал джалилабадский фермер Агалар Мамедов.

Другой фермер отметил, что выросли затраты на содержание теплицы, к которым добавляются расходы на упаковку и транспортировку. Есть еще оплата труда работников, расходы на химическую обработку, потери от болезней растений. В целом клубника — трудоемкая культура.

Фермер добавил, что при нынешних условиях оптовая цена ниже 2,50 маната себя не оправдывает.

За последние несколько лет местные сорта клубники стремительно вытесняются: фермеры отдают предпочтение иностранным, устойчивым к транспортировке. Хотя эти сорта крупнее, они, в отличие от местных, лишены вкуса и аромата. По словам фермеров, местные сорта быстро портятся и отличаются невысокой урожайностью, тогда как иностранные дают высокий урожай, меньше теряются при хранении и транспортировке, дольше хранятся. Такие сорта называют «вечной весной» — при благоприятных условиях они плодоносят круглый год. Традиционные местные сорта давали урожай лишь около месяца.

На зарубежных рынках также есть спрос на крупноплодную клубнику. Производители выращивают ее в надежде продать по более высокой цене или экспортировать.

Один из фермеров рассказал, что клубника открытого грунта поступила в продажу с первых дней мая. При хороших погодных условиях в этом году можно было бы хорошо заработать. Однако непрекращающиеся дожди, наводнения, паводки и сильный ветер уничтожают посевы.

На бакинских рынках килограмм клубники сейчас стоит дороже 2,50 маната, а в крупных торговых центрах найти ее дешевле 4 манатов практически невозможно. Продавцы говорят, что со сменой сортов торговля тоже ослабла: покупатели жалуются на исчезновение традиционного аромата и вкуса продукта.

Азербайджанская клубника экспортируется главным образом на российский рынок. В социальных сетях утверждается, что в ряде регионов России клубника, поставленная из южного региона Азербайджана, продается не дешевле 8 долларов за килограмм.