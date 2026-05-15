Клубнику вырастили, а заработать не смогли

Азербайджанские фермеры вынуждены почти за бесценок продавать в нынешнем сезоне урожай клубники. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Если в начале сезона килограмм клубники продавался по 7–8 манатов, то сейчас ее предлагают за 1,50–1,60 маната. Рыночные цены невыгодны для производителей, многие несут убытки.
Фермеры, с которыми пообщался корреспондент haqqin.az, сообщили, что урожай в этом году обильный, однако дождливая погода сказывается на качестве продукта: он быстро портится. Поэтому они стараются продать товар как можно скорее, чтобы хотя бы покрыть расходы.
Поскольку клубника позволяет получить хороший доход за короткий срок, интерес к этой культуре в последние годы заметно возрос. К ее выращиванию обратились и те, кто понес убытки от картофелеводства или других посевов в южном регионе. Однако в этом году ситуация изменилась: выросли затраты на химикаты, удобрения, рабочую силу. Суровые дожди же поставили фермеров практически в безвыходное положение. По словам фермеров, чтобы окупить затраты, им необходимо продавать килограмм продукции не менее чем по 2,50 маната.
«Химикаты и удобрения брал в долг — после продажи должен расплатиться. Похоже, что с трудом покрою расходы», — рассказал джалилабадский фермер Агалар Мамедов.
Другой фермер отметил, что выросли затраты на содержание теплицы, к которым добавляются расходы на упаковку и транспортировку. Есть еще оплата труда работников, расходы на химическую обработку, потери от болезней растений. В целом клубника — трудоемкая культура.
Фермер добавил, что при нынешних условиях оптовая цена ниже 2,50 маната себя не оправдывает.
За последние несколько лет местные сорта клубники стремительно вытесняются: фермеры отдают предпочтение иностранным, устойчивым к транспортировке. Хотя эти сорта крупнее, они, в отличие от местных, лишены вкуса и аромата. По словам фермеров, местные сорта быстро портятся и отличаются невысокой урожайностью, тогда как иностранные дают высокий урожай, меньше теряются при хранении и транспортировке, дольше хранятся. Такие сорта называют «вечной весной» — при благоприятных условиях они плодоносят круглый год. Традиционные местные сорта давали урожай лишь около месяца.
На зарубежных рынках также есть спрос на крупноплодную клубнику. Производители выращивают ее в надежде продать по более высокой цене или экспортировать.
Один из фермеров рассказал, что клубника открытого грунта поступила в продажу с первых дней мая. При хороших погодных условиях в этом году можно было бы хорошо заработать. Однако непрекращающиеся дожди, наводнения, паводки и сильный ветер уничтожают посевы.
На бакинских рынках килограмм клубники сейчас стоит дороже 2,50 маната, а в крупных торговых центрах найти ее дешевле 4 манатов практически невозможно. Продавцы говорят, что со сменой сортов торговля тоже ослабла: покупатели жалуются на исчезновение традиционного аромата и вкуса продукта.
Азербайджанская клубника экспортируется главным образом на российский рынок. В социальных сетях утверждается, что в ряде регионов России клубника, поставленная из южного региона Азербайджана, продается не дешевле 8 долларов за килограмм.