USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.2989
Подписаться на уведомления
Си дал обещание Трампу
Новость дня
Си дал обещание Трампу

Клубнику вырастили, а заработать не смогли

Ульвия Худиева, собкор
01:07 763

Азербайджанские фермеры вынуждены почти за бесценок продавать в нынешнем сезоне урожай клубники. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Если в начале сезона килограмм клубники продавался по 7–8 манатов, то сейчас ее предлагают за 1,50–1,60 маната. Рыночные цены невыгодны для производителей, многие несут убытки.

Фермеры, с которыми пообщался корреспондент haqqin.az, сообщили, что урожай в этом году обильный, однако дождливая погода сказывается на качестве продукта: он быстро портится. Поэтому они стараются продать товар как можно скорее, чтобы хотя бы покрыть расходы.

По словам фермеров, урожай в этом году обильный, однако дождливая погода сказывается на качестве продукта: он быстро портится

Поскольку клубника позволяет получить хороший доход за короткий срок, интерес к этой культуре в последние годы заметно возрос. К ее выращиванию обратились и те, кто понес убытки от картофелеводства или других посевов в южном регионе. Однако в этом году ситуация изменилась: выросли затраты на химикаты, удобрения, рабочую силу. Суровые дожди же поставили фермеров практически в безвыходное положение. По словам фермеров, чтобы окупить затраты, им необходимо продавать килограмм продукции не менее чем по 2,50 маната.

«Химикаты и удобрения брал в долг — после продажи должен расплатиться. Похоже, что с трудом покрою расходы», — рассказал джалилабадский фермер Агалар Мамедов.

Другой фермер отметил, что выросли затраты на содержание теплицы, к которым добавляются расходы на упаковку и транспортировку. Есть еще оплата труда работников, расходы на химическую обработку, потери от болезней растений. В целом клубника — трудоемкая культура.

Фермер добавил, что при нынешних условиях оптовая цена ниже 2,50 маната себя не оправдывает.

За последние несколько лет местные сорта клубники стремительно вытесняются: фермеры отдают предпочтение иностранным, устойчивым к транспортировке. Хотя эти сорта крупнее, они, в отличие от местных, лишены вкуса и аромата. По словам фермеров, местные сорта быстро портятся и отличаются невысокой урожайностью, тогда как иностранные дают высокий урожай, меньше теряются при хранении и транспортировке, дольше хранятся. Такие сорта называют «вечной весной» — при благоприятных условиях они плодоносят круглый год. Традиционные местные сорта давали урожай лишь около месяца.

На зарубежных рынках также есть спрос на крупноплодную клубнику. Производители выращивают ее в надежде продать по более высокой цене или экспортировать.

Один из фермеров рассказал, что клубника открытого грунта поступила в продажу с первых дней мая. При хороших погодных условиях в этом году можно было бы хорошо заработать. Однако непрекращающиеся дожди, наводнения, паводки и сильный ветер уничтожают посевы.

На бакинских рынках килограмм клубники сейчас стоит дороже 2,50 маната, а в крупных торговых центрах найти ее дешевле 4 манатов практически невозможно. Продавцы говорят, что со сменой сортов торговля тоже ослабла: покупатели жалуются на исчезновение традиционного аромата и вкуса продукта.

Азербайджанская клубника экспортируется главным образом на российский рынок. В социальных сетях утверждается, что в ряде регионов России клубника, поставленная из южного региона Азербайджана, продается не дешевле 8 долларов за килограмм.

Клубнику вырастили, а заработать не смогли
Клубнику вырастили, а заработать не смогли
01:07 764
Снова война?
Снова война? Обновлено 00:24
00:24 7940
Армия Израиля приведена в состояние высшей боеготовности
Армия Израиля приведена в состояние высшей боеготовности обновлено 00:08
00:08 2077
Диалог в логове дашнаков. Кочарян обрисовывает пожилому армянину пути «возвращения Карабаха»…
Диалог в логове дашнаков. Кочарян обрисовывает пожилому армянину пути «возвращения Карабаха»… главная тема; все еще актуально
14 мая 2026, 15:32 7078
Ситуация на фронте изменилась: украинцы освободили больше территорий, чем Россия захватила
Ситуация на фронте изменилась: украинцы освободили больше территорий, чем Россия захватила
14 мая 2026, 23:40 1619
Атака на Киев: число погибших возросло, среди них дети. Десятки ранены
Атака на Киев: число погибших возросло, среди них дети. Десятки ранены фото; видео; обновлено 00:16
00:16 15134
Рубио хвалит армию Украины: ВСУ стали самой мощной армией Европы
Рубио хвалит армию Украины: ВСУ стали самой мощной армией Европы
14 мая 2026, 21:11 1847
Си дал обещание Трампу
Си дал обещание Трампу обновлено 19:45
14 мая 2026, 19:45 12595
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
14 мая 2026, 17:08 4590
Трамваи в Баку: подождем еще немного
Трамваи в Баку: подождем еще немного
14 мая 2026, 18:14 3880
Мазлум Абди хочет приехать в Турцию и встретиться с Оджаланом. Анкара объявила его в розыск
Мазлум Абди хочет приехать в Турцию и встретиться с Оджаланом. Анкара объявила его в розыск
14 мая 2026, 17:57 2350

ЭТО ВАЖНО

Клубнику вырастили, а заработать не смогли
Клубнику вырастили, а заработать не смогли
01:07 764
Снова война?
Снова война? Обновлено 00:24
00:24 7940
Армия Израиля приведена в состояние высшей боеготовности
Армия Израиля приведена в состояние высшей боеготовности обновлено 00:08
00:08 2077
Диалог в логове дашнаков. Кочарян обрисовывает пожилому армянину пути «возвращения Карабаха»…
Диалог в логове дашнаков. Кочарян обрисовывает пожилому армянину пути «возвращения Карабаха»… главная тема; все еще актуально
14 мая 2026, 15:32 7078
Ситуация на фронте изменилась: украинцы освободили больше территорий, чем Россия захватила
Ситуация на фронте изменилась: украинцы освободили больше территорий, чем Россия захватила
14 мая 2026, 23:40 1619
Атака на Киев: число погибших возросло, среди них дети. Десятки ранены
Атака на Киев: число погибших возросло, среди них дети. Десятки ранены фото; видео; обновлено 00:16
00:16 15134
Рубио хвалит армию Украины: ВСУ стали самой мощной армией Европы
Рубио хвалит армию Украины: ВСУ стали самой мощной армией Европы
14 мая 2026, 21:11 1847
Си дал обещание Трампу
Си дал обещание Трампу обновлено 19:45
14 мая 2026, 19:45 12595
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
14 мая 2026, 17:08 4590
Трамваи в Баку: подождем еще немного
Трамваи в Баку: подождем еще немного
14 мая 2026, 18:14 3880
Мазлум Абди хочет приехать в Турцию и встретиться с Оджаланом. Анкара объявила его в розыск
Мазлум Абди хочет приехать в Турцию и встретиться с Оджаланом. Анкара объявила его в розыск
14 мая 2026, 17:57 2350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться