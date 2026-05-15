Атака дрона парализовала газоперерабатывающий завод в Астрахани

Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома» приостановил производство моторного топлива после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников 13 мая. Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли.
По их словам, из-за последствий атаки БПЛА завод остановил, в частности, комбинированную установку по переработке конденсата У-1.731 блок АТ производительностью 3 миллиона тонн в год, обеспечивающую выпуск на Астраханском ГПЗ товарного автобензина и дизельного топлива.
Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин в среду сообщил о возгорании на Астраханском ГПЗ в результате налета БПЛА.
По мнению источников, восстановление производства моторного топлива может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
По информации источника, Астраханский ГПЗ находился на длительном простое с сентября прошлого года и лишь в конце апреля возобновил переработку конденсата и производство моторного топлива.
Другой источник сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждено также важное оборудование для утилизации сероводорода и получения элементарной серы.
Астраханский ГПЗ в 2024 году переработал 1,8 миллиона тонн стабильного газового конденсата, произвел 0,8 миллиона тонн автобензина, дизельного топлива - 0,6 миллиона тонн, мазута - 0,3 миллиона тонн, по данным отраслевых источников.