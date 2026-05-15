Президент Израиля отменил визит в Нью-Йорк

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил запланированную поездку в Нью-Йорк, где он должен был выступить с речью на церемонии вручения дипломов в Еврейской теологической семинарии (JTS), связанной с Колумбийским университетом в Нью-Йорке. По сообщению израильских СМИ, Герцог выступит на мероприятии по видеосвязи.

Герцог должен был получить почетную степень, теперь она будет вручена ему позднее.

Согласно сообщению, отмена произошла на фоне критики и протестов пропалестинских активистов по поводу запланированного выступления президента Израиля. При этом в офисе Герцога заявили, что это решение не связано с возможными демонстрациями против него: «Обстоятельства препятствуют поездке в Нью-Йорк в это время».