В CENTCOM назвали главную опасность для США на Ближнем Востоке

Современные иранские беспилотники представляют главную опасность для американских вооруженных сил на Ближнем Востоке, заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

«Мы сталкиваемся с возросшей угрозой со стороны высокотехнологичных беспилотников», - сказал адмирал, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

«Они (дроны) оснащены реактивными двигателями. У них есть высокотехнологичные датчики. У них есть средства радиоэлектронной борьбы. У них есть средства радиоэлектронной разведки», - пояснил глава CENTCOM.

Купер указал, что времена использования дорогостоящих средств противовоздушной обороны прошли. «В последнее время мы используем наши собственные недорогие односторонние ударные беспилотники, атакуя Иран, заставляя его использовать более мощное и дорогостоящее оружие», - сказал Купер, добавив: «Могу с уверенностью сказать, что мы во многом изменили ситуацию с затратами. Есть еще над чем работать, но я доволен тем, что мы делаем в этом отношении».