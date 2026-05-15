Представительница Азербайджана вне финала

Представительница Азербайджана Джамиля Гашимова по итогам второго полуфинала не прошла в финал конкурса.

Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2026» завершился вечером в четверг, 14 мая, в Вене.

Всего за оставшиеся десять путевок в финал соревновались участники из 15 стран. В финал вышли представители Австралии, Албании, Болгарии, Дании, Кипра, Мальты, Норвегии, Румынии, Украины и Чехии.

Участники из Армении, Латвии, Люксембурга и Швейцарии также остались вне финала.

Всего в финале «Евровидения-2026» принимают участие представители 25 стран. 10 из них стали известны по итогам первого полуфинала. Пять участников финала были известны еще до начала конкурса: Австрия - как победительница прошлого «Евровидения», а также Великобритания, Германия, Италия и Франция как крупнейшие доноры организатора «Евровидения» - Европейского вещательного союза (EBU). Финал состоится в субботу, 16 мая.