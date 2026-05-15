Финнам счастье привалило: нашли месторождение золота у границы с Россией

Компания Endomines обнаружила крупное месторождение золота в провинции Северная Карелия на востоке Финляндии.

Yle передает, что залежи золота обнаружены примерно в 6 км от нынешнего месторождения, еще три новых участка — между ними. Технический директор Endomines Яни Раутио сообщил, что месторождение уникально для Финляндии, поскольку в этом районе золото встречается вместе с железом. Аналогичные месторождения есть в Австралии и Канаде, но для Финляндии это первый подобный случай.

С начала 2026 года в районе месторождения пробурили 52 скважины. Начало добычи на новых участках запланировано на 2030 год.