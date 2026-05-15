ВСУ подтвердили удар по Рязани

Силы обороны Украины нанесли серию ударов в глубоком тылу России. В частности, были поражены нефтеперерабатывающий завод «Рязанский», ракетный катер и минный тральщик. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Отмечается, что вчера и в ночь на 15 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян.
«Поражен нефтеперерабатывающий завод «Рязанский» в Рязани. На территории объекта зафиксирован масштабный пожар», – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что НПЗ «Рязанский» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. В частности, мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских войск.
Кроме того, Силы обороны Украины поразили малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования «Каспийск».
Еще нанесен удар по складу материально-технических средств в Райгородке на захваченной территории Луганской области, а также по складу средств РЭБ российской армии в Дмитровке на захваченной территории Донецкой области.
«Украинские воины также нанесли удар по береговому посту технической разведки ФСБ РФ в Мариуполе на захваченной территории Донецкой области: поражены радиолокационная станция МР-232 «Буссоль-С» и оптико-электронный модуль», – говорится в сообщении.
Кроме того, в Мариуполе поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск.
*** 13:50
В результате украинских атак в Рязанской области погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали 12, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным ведомства, повреждены два многоэтажных жилых дома и «промышленные объекты». СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Всего за ночь Рязанскую область атаковали 99 дронов, уточнил глава региона Павел Малков.
По данным издания Astra и украинских телеграм-каналов, беспилотники попали в Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», один из крупнейших в России. Украинские власти пока не комментировали этот удар.
May 15, 2026
* * * 10:24
Ночью 15 мая российский город Рязань массированно атаковали дроны ВСУ, сообщалось о мощных взрывах. Отмечается, что целью атаки был Рязанский нефтеперерабатывающий завод, там сейчас пожар.
Взрывы начали раздаваться около двух часов ночи, местные жители сообщали об «орде дронов», взрывах и ярких вспышках в небе, после которых начался пожар.
Телеграмм-каналы пишут, что поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру ПАО «Роснефть». Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России.
Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.
Власти Рязани уже официально подтвердили атаку. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки беспилотника упали на территорию одного из промышленных предприятий. Также, по его словам, из-за атаки повреждены два жилых дома, три человека погибли, еще 12 пострадали, в том числе дети. Губернатор заявил, что сейчас ведется разбор поврежденных конструкций, жителей эвакуируют.
В ночь на 15 мая об атаке и пожаре также сообщали жители Ейска Краснодарского края.
Согласно анализу мониторингового телеграм-канала, целью атаки был аэродром. Там дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ.
Здесь также находится уникальный наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА (авиатехническая система, имитирующая палубу авианосца), который используется для тренировок взлета и посадки палубной авиации.
May 15, 2026