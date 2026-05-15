ВСУ подтвердили удар по Рязани

Силы обороны Украины нанесли серию ударов в глубоком тылу России. В частности, были поражены нефтеперерабатывающий завод «Рязанский», ракетный катер и минный тральщик. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Отмечается, что вчера и в ночь на 15 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян.

«Поражен нефтеперерабатывающий завод «Рязанский» в Рязани. На территории объекта зафиксирован масштабный пожар», – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что НПЗ «Рязанский» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. В частности, мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских войск.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования «Каспийск».

Еще нанесен удар по складу материально-технических средств в Райгородке на захваченной территории Луганской области, а также по складу средств РЭБ российской армии в Дмитровке на захваченной территории Донецкой области.

«Украинские воины также нанесли удар по береговому посту технической разведки ФСБ РФ в Мариуполе на захваченной территории Донецкой области: поражены радиолокационная станция МР-232 «Буссоль-С» и оптико-электронный модуль», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Мариуполе поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск.