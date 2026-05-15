Новый этап в азербайджано-вьетнамских диаспоральных связях

Азербайджан и Вьетнам связывают дружественные отношения, имеющие многолетнюю историю. Азербайджанцы, жившие и работавшие во Вьетнаме, а также вьетнамцы, получившие образование в Азербайджане, добились укрепления и развития этих связей, заложенных общенациональными лидерами наших народов Гейдаром Алиевым и Хо Ши Мином.

В результате исторических встреч Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с Президентом Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Азербайджан в мае 2025 года были проведены обсуждения по углублению сотрудничества между нашими странами в различных сферах, перед соответствующими структурами поставлены новые задачи. Благодаря общественной активности проживающих во Вьетнаме азербайджанцев, их приверженности ценностям дружбы, имеющей исторические корни, мосты между двумя странами становятся еще более нерушимыми, открываются прекрасные возможности для расширения сотрудничества в различных областях.

Знаменательной в этом отношении стала первая масштабная встреча, проведенная в Ханое председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам с азербайджанцами этой страны, а также вьетнамцами, некогда получившими образование в Баку. На мероприятии было отмечено, что визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой во Вьетнам является новым этапом для сотрудничества в сфере диаспорской деятельности. Председатель комитета напомнил, что азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул заслуги Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в деле доведения до мира азербайджанских реалий, сохранения национально-духовных ценностей и информирования наших соотечественников за рубежом.

Было доведено до внимания, что контакты с вьетнамцами, получившими образование в Азербайджане, продолжаются и сегодня, организуются их поездки в нашу страну, соотечественникам выражена признательность за вклад в дальнейшее укрепление гуманитарных и общественных связей между двумя странами. На встрече, прошедшей в интерактивной и плодотворной атмосфере, подробно говорилось о долгосрочных проектах и программах, реализуемых нашим государством с целью укрепления единства азербайджанцев мира. Соотечественники, проявившие большой интерес к проектам комитета, поблагодарили Азербайджанское государство за заботу о нашем сообществе во Вьетнаме.

Одной из важных сторон визита явились встречи председателя комитета с рядом вьетнамских официальных лиц. В ходе дискуссий, проведенных с председателем Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом Нгуеном Чунг Киеном, заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Хангом и заместителем министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донгом, в качестве основных направлений были обозначены расширение сотрудничества в области диаспоры, взаимный обмен опытом и реализация совместных проектов. На встречах было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Вьетнамом зиждутся на прочной политической и исторической основе, особо отмечена роль диаспоры в развитии этих связей. Вьетнамские официальные лица, проявившие большой интерес к системному подходу и успешной модели, сформированным Азербайджаном в области диаспоры, довели до внимания, что это - ценный опыт, который может быть изучен и в их стране. Стороны констатировали, что деятельность диаспоры служит не только укреплению проживающих за рубежом общин, но и дружбы, взаимопонимания между двумя странами в целом.