Очередной обмен военнопленными

Россия и Украина 15 мая провели обмен военнопленными, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Из украинского плена вернулись 205 российских военнослужащих. Россия вернула Украине столько же военнослужащих ВСУ.

Сейчас вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Беларуси. «Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — указано в сообщении оборонного ведомства. Посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о подготовке списков военнослужащих для обмена. Изначально обменяться военнопленными стороны планировали во время перемирия по случаю Дня Победы — с 9 по 11 мая. Россия и Украина должны были вернуть друг другу по 1 тыс. военнослужащих.

В прошлый раз Россия и Украина обменивались военнопленными 24 апреля. Тогда стороны вернули друг другу по 193 военнослужащих.