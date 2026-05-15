Минздрав готов к WUF13

В ходе встреч с руководством была оценена инфраструктура, материально-техническая база и первичная готовность персонала. В связи с этим медицинскими учреждениями назначены координаторы. К оказанию медицинской помощи также привлечен ряд учреждений, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB): Yeni Klinika, Kliniki Tibbi Mərkəz, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, Модульная больница в Махаммади, Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения провело выездные осмотры медицинских учреждений, которые будут обеспечивать медицинское сопровождение Тринадцатой сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), а именно: Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Mərkəzi Klinika, Liv Bona Dea, International Medical Centre (филиал Babək Baku Medical Plaza) и Malhəm Hospital.

Для организации и координации работы на месте проведения мероприятия выделены сотрудники Министерства здравоохранения. Определена и обеспечена потребность в необходимом медицинском оборудовании, лекарственных препаратах и медицинских расходных материалах.

Также из медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, на период проведения мероприятия в создаваемых медицинских пунктах при необходимости будут направлены врачи и средний медицинский персонал для оказания медицинской помощи.

В целях санитарно-гигиенического контроля предусмотрено проведение регулярных дезинфекционных работ в местах массового пребывания гостей (на площадках мероприятия и других объектах), а также совместные мониторинги в объектах общественного питания, гостиницах и ресторанах.

Тринадцатая сессия Всемирного форума по градостроительству пройдет в городе Баку с 17 по 22 мая текущего года. Это авторитетное мероприятие, посвященное устойчивому развитию городов, является важной международной платформой для глобального диалога и сотрудничества в сфере градостроительства, охраны окружающей среды и климатической устойчивости.