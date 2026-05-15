Израиль намерен возобновить военную кампанию против Ирана

11-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на американские и израильские источники, что Израиль направил Вашингтону «четкий сигнал» о том, что хочет возобновить военную кампанию против Ирана.

В докладе говорится, что в ходе недавних консультаций обсуждалась возможность ограниченных точечных ударов США по топливным и энергетическим объектам в Иране.

В нем говорилось, что цель состоит в том, чтобы усилить давление на Тегеран и заставить исламскую республику вернуться к переговорам и отказаться от своей ядерной программы.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна может вскоре снова перейти к действиям, если это потребуется для выполнения целей кампании против Тегерана.

По словам Каца, Израиль должен завершить цели кампании так, чтобы Иран больше не мог быть угрозой существованию Израиля, США и «свободного мира».

Кац не назвал конкретные сроки возможной операции и не уточнил, о каком формате действий может идти речь. Ранее он уже заявлял, что Израиль готов к возобновлению войны против Ирана, а цели для удара обозначены.