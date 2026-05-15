В Дубай самолетами AZAL

С 15 мая Azerbaijan Airlines (AZAL) возобновил выполнение рейсов в Дубай, говорится в публикации AZAL в социальных сетях.

Рейсы Баку – Дубай – Баку, временно приостановленные в связи с событиями на Ближнем Востоке, теперь выполняются ежедневно. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL, а также в кассах авиакомпании и у аккредитованных агентств.

В публикации авиакомпании отмечается, что «AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией по всем направлениям своей маршрутной сети, уделяя первостепенное внимание безопасности и комфорту пассажиров».