Боец ММА погиб, спасая детей

Боец ММА из Кыргызстана Медет Жээналиев погиб на озере Иссык-Куль, спасая тонущих детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел внутренних дел Иссык-Кульского района одноименной области.

«Четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере начала тонуть. Медет Жээналиев с другом поспешили на помощь. Девушку спасли, но сам Жээналиев погиб», — заявили в пресс-службе.

По данным МЧС, тело бойца обнаружили на следующий день и передали родным.

Жээналиев, выступавший в легком весе, провел в профессиональной карьере четыре боя, одержав две победы и потерпев два поражения, передает Sport24.