Исследователям – по 1 000 манатов ежемесячно

В этом году механизм оценки в рамках проекта был усовершенствован при сотрудничестве со специалистами международной наукометрической компании Clarivate и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики. Обновленные правила утверждены Советом по координации научных исследований Азербайджанской Республики.

С 2024 года в Азербайджане реализуется «Проект материального поощрения ученых», направленный на стимулирование научной деятельности исследователей. В текущем году его реализация будет продолжена, сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

Согласно усовершенствованному механизму, ежемесячное материальное поощрение в размере до 1 000 манатов смогут получать до 500 исследователей, работающих в научных учреждениях, подведомственных Миннауки и образования.

Новые правила предусматривают увеличение числа поощряемых исследователей, а также расширение критериев оценки. Так, наряду с научными журналами категорий Q1 и Q2, индексируемыми в базе Web of Science Core Collection, теперь будут учитываться и публикации в журналах категорий Q3 и Q4.

Кроме того, в целях стимулирования внедрения результатов исследований в реальный сектор, впервые в систему расчета бонусных баллов включены патенты и полезные модели.

Для сравнения: в первый год реализации проекта этой возможностью воспользовались до 150 ученых, в 2025 году - до 300 исследователей.

Применение обновленных правил начнется с мая 2026 года. Основная цель проекта - повышение эффективности научной деятельности, стимулирование активности исследователей в международных научных базах и поддержка практического применения научных результатов.