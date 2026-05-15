Китай хочет Ормуз без платы и военного контроля

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Китай ясно дал понять во время саммита президента Дональда Трампа в Пекине, что хочет возобновления работы Ормузского пролива без ограничений.

«Для Китая крайне важно, чтобы Ормузский пролив был открыт без взимания платы за проезд и без военного контроля, и это стало ясно из встречи, - заявил Грир американским СМИ из Пекина. - Поэтому мы приветствуем это».

Грир также заявил, что Вашингтон считает, что Пекин будет действовать прагматично в отношении Ирана.

«Они хотят видеть мир в этом регионе. Президент Трамп хочет видеть мир в этом регионе. Поэтому мы уверены, что они сделают все возможное, чтобы ограничить любую материальную поддержку Ирана», — добавил он.