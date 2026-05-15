Внучка министра иностранных дел СССР покончила с собой из-за войны в Украине

Фрагмент предсмертной записки Нины Литвиновой опубликовала ее двоюродная сестра, журналистка Маша Слоним.

Я всех вас люблю и думаю о вас. Но я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажает в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они, как и я, против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петрийчук, Карина Цуркан и тысячи других за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились, и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня», — цитирует записку Слоним.

Нина Литвинова — внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова и сестра диссидента Павла Литвинова.

Она была исследовательницей океанов и участницей диссидентского движения. «Мемориал» пишет, что Литвинова помогала политзаключенным с 60-х годов и до конца жизни.

О смерти Литвиновой стало известно 13 мая. О самоубийстве Литвиновой написали официальные российские СМИ, не став раскрывать содержание записки.