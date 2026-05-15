Буданов о возможном ядерном ударе России

«Россия абсолютно способна нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли», – сказал глава ОП Украины.

Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар по Украине «в любой момент», однако на данный момент Киев не видит признаков подготовки Кремля к такому сценарию. Об этом заявил глава Офиса президента Украины, экс-глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

В то же время Буданов подчеркнул, что украинская разведка пока не фиксирует подготовительных действий России к применению ядерного оружия.

«Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал», – заявил Буданов.

Также он заявил, что верит в результативность мирного процесса и возможность завершения войны путем переговоров. По его словам, многолетняя работа с российскими структурами дает ему понимание «красных линий» Кремля и методов ведения переговоров.

«Мы имели с ними дело много лет, поэтому поверьте, я знаю, как с ними разговаривать», – сказал он.

Буданов отметил, что Украина уже превращается не только в получателя западной помощи, но и в экспортера военных технологий и опыта, особенно в сфере беспилотников.

По его словам, западные союзники сталкиваются с проблемой истощения запасов дорогих ракет ПВО, которые используются для уничтожения дешевых дронов.

Буданов считает, что будущие войны все больше будут вестись с помощью автономных «умных» беспилотников, и у Украины уже есть соответствующие прототипы.