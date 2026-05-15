USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.3180
Подписаться на уведомления
Си дал обещание Трампу
Новость дня
Си дал обещание Трампу

Война может обернуться крахом для Кремля

The Guardian
12:35 679

Когда лидер РФ Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, он не ожидал, что война продлится долго. Однако в условиях застоя на линии фронта, примерно 1,3 миллиона погибших или раненых российских военнослужащих и растущего экономического давления на простых россиян война, которую Путин считал своим главным достижением, может обернуться для него крахом. Об этом пишет Раджан Менон — старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана при Колумбийском университете — в статье для The Guardian.

Для россиян война раньше была тем, что происходило «где-то там, за границей», отмечает издание. Теперь она происходит внутри самой России. Украинские беспилотники и ракеты регулярно поражают цели глубоко внутри страны — часто на расстоянии более 1000 миль от границы.

Война также нанесла удар по российской экономике. Огромная потребность армии и военной промышленности в рабочей силе привела к острому кадровому голоду. Это обеспечило низкий уровень безработицы (2,2% в марте), но также замедлило экономический рост, оказало давление на малый бизнес и подстегнуло инфляцию.

Торгово-промышленная палата России сообщает, что почти две трети малых предприятий не получили прибыли в первом квартале этого года. Экономический рост снизился с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025 году. 2026 год уже начался плохо: ВВП сократился на 0,3% в годовом исчислении в первом квартале.

Не только в тылу дела выглядят скверно — то же самое можно сказать и о фронте. Продвижение российской армии в этом году было минимальным отчасти потому, что украинские беспилотники изменили поле боя.

В прошлом году Россия получила всего 0,8% украинской территории ценой более 400 000 жертв, включая 200 000 убитых. В этом году темпы ее продвижения заметно замедлились, и в апреле она потеряла больше территории, чем захватила — впервые с момента поражений под Курском осенью 2024 года.

«Украина, безусловно, также понесла значительные потери. Но эти цифры неудивительны, учитывая преимущество России в огневой мощи; что примечательно, так это масштаб российских потерь», — пишет эксперт.

Иран обвиняет Эмираты в «предательстве»
Иран обвиняет Эмираты в «предательстве» обновлено 13:19
13:19 352
«Непростые отношения» Еревана и Москвы
«Непростые отношения» Еревана и Москвы
13:16 26
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
14 мая 2026, 17:08 6004
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото
12:40 670
Внучка министра иностранных дел СССР покончила с собой из-за войны в Украине
Внучка министра иностранных дел СССР покончила с собой из-за войны в Украине
11:59 2032
Америка отвергла мирный план Ирана
Америка отвергла мирный план Ирана
11:40 1475
Беспилотник парализовал аэропорт Хельсинки
Беспилотник парализовал аэропорт Хельсинки
10:51 1323
Америка готовит обвинение против Рауля Кастро
Америка готовит обвинение против Рауля Кастро
10:45 997
Атаки дронов на Рязань: горит НПЗ
Атаки дронов на Рязань: горит НПЗ ВИДЕО
10:24 1823
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
10:07 752
Клубнику вырастили, а заработать не смогли
Клубнику вырастили, а заработать не смогли наши проблемы
01:07 5731

ЭТО ВАЖНО

Иран обвиняет Эмираты в «предательстве»
Иран обвиняет Эмираты в «предательстве» обновлено 13:19
13:19 352
«Непростые отношения» Еревана и Москвы
«Непростые отношения» Еревана и Москвы
13:16 26
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
Кибершпионы атакуют азербайджанскую нефтегазовую компанию. Кто стоит за ними?
14 мая 2026, 17:08 6004
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото
12:40 670
Внучка министра иностранных дел СССР покончила с собой из-за войны в Украине
Внучка министра иностранных дел СССР покончила с собой из-за войны в Украине
11:59 2032
Америка отвергла мирный план Ирана
Америка отвергла мирный план Ирана
11:40 1475
Беспилотник парализовал аэропорт Хельсинки
Беспилотник парализовал аэропорт Хельсинки
10:51 1323
Америка готовит обвинение против Рауля Кастро
Америка готовит обвинение против Рауля Кастро
10:45 997
Атаки дронов на Рязань: горит НПЗ
Атаки дронов на Рязань: горит НПЗ ВИДЕО
10:24 1823
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
10:07 752
Клубнику вырастили, а заработать не смогли
Клубнику вырастили, а заработать не смогли наши проблемы
01:07 5731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться