Когда лидер РФ Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, он не ожидал, что война продлится долго. Однако в условиях застоя на линии фронта, примерно 1,3 миллиона погибших или раненых российских военнослужащих и растущего экономического давления на простых россиян война, которую Путин считал своим главным достижением, может обернуться для него крахом. Об этом пишет Раджан Менон — старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана при Колумбийском университете — в статье для The Guardian.

Для россиян война раньше была тем, что происходило «где-то там, за границей», отмечает издание. Теперь она происходит внутри самой России. Украинские беспилотники и ракеты регулярно поражают цели глубоко внутри страны — часто на расстоянии более 1000 миль от границы.

Война также нанесла удар по российской экономике. Огромная потребность армии и военной промышленности в рабочей силе привела к острому кадровому голоду. Это обеспечило низкий уровень безработицы (2,2% в марте), но также замедлило экономический рост, оказало давление на малый бизнес и подстегнуло инфляцию.

Торгово-промышленная палата России сообщает, что почти две трети малых предприятий не получили прибыли в первом квартале этого года. Экономический рост снизился с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025 году. 2026 год уже начался плохо: ВВП сократился на 0,3% в годовом исчислении в первом квартале.

Не только в тылу дела выглядят скверно — то же самое можно сказать и о фронте. Продвижение российской армии в этом году было минимальным отчасти потому, что украинские беспилотники изменили поле боя.

В прошлом году Россия получила всего 0,8% украинской территории ценой более 400 000 жертв, включая 200 000 убитых. В этом году темпы ее продвижения заметно замедлились, и в апреле она потеряла больше территории, чем захватила — впервые с момента поражений под Курском осенью 2024 года.

«Украина, безусловно, также понесла значительные потери. Но эти цифры неудивительны, учитывая преимущество России в огневой мощи; что примечательно, так это масштаб российских потерь», — пишет эксперт.