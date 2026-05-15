Заряд патриотизма для молодых балакенцев

По инициативе Службы государственной мобилизации и призыва на военную службу Азербайджанской Республики в Балакене прошло мероприятие на тему «Патриотическая молодежь Азербайджана — здоровая молодежь, здоровое будущее», организованное при поддержке Исполнительной власти Балакенского района.

Выступивший с вступительной речью глава районной Исполнительной власти Натик Агаев отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на усиление чувства патриотизма у молодежи.

На мероприятии также выступили начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов, начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Парвиз Садраддинов, начальник Балакенского районного отдела полковник Рамиль Исмаилов. Они подробно рассказали молодежи о преимуществах службы в армии Азербайджана, здоровом образе жизни, отсрочке от службы для получения образования, законодательстве и других важных вопросах.

Участник Отечественной войны и другие гости мероприятия также поделились своими впечатлениями. В Госслужбе отметили, что «аналогичные мероприятия были организованы в ряде районов страны, и их проведение планируется продолжить в ближайшие месяцы».