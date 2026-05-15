Трампа обвиняют в «незаконной» войне

Сенатор Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в отказе предоставить Конгрессу и общественности официальное юридическое обоснование войны с Ираном спустя более двух месяцев после начала боевых действий.
«Прошло 76 дней с тех пор, как Трамп начал свою незаконную войну в Иране, и администрация ДО СИХ ПОР отказывается предоставить Конгрессу или общественности официальное юридическое обоснование конфликта», — написал Кейн в X.
It’s been 76 days since Trump launched his illegal war in Iran, and the Administration is STILL refusing to share with Congress or the public an official legal rationale for the conflict—all while pushing for $1.5 trillion for the Pentagon. Everything about that is ridiculous. pic.twitter.com/10zU7rHrIF— Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) May 14, 2026
Кейн также раскритиковал стремление администрации выделить Пентагону 1,5 триллиона долларов. «Все это абсурдно», — сказал он.
Отметим, что сенатор-демократ Тим Кейн последовательно выступает за ограничение полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана. Он критикует агрессивную риторику администрации и требует, чтобы любое развертывание войск или удары санкционировались Конгрессом, как это предписано Конституцией США.