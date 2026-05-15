Раньше вводили санкции против Турции, а теперь хотят ее беспилотники

Когда Канада ввела эмбарго на поставки оружия Анкаре после военной операции Турции против боевиков РПК/YPG в Сирии в 2019 году, больше всего от этого пострадали производители беспилотников — компании Baykar и TUSAŞ (Турецкая аэрокосмическая промышленность). Обе турецкие компании использовали в своих боевых дронах электрооптические (EO) и инфракрасные (IR) камеры производства канадской компании Wescam.

Канадское эмбарго вынудило турок искать альтернативных поставщиков, включая местные военно-промышленные предприятия. В настоящее время в Турции существует множество отечественных компаний, производящих подобные камеры. Однако спустя семь лет ситуация изменилась на 180 градусов: Канада сама планирует закупить военные беспилотники у Анкары.

Государственный министр Канады по оборонным закупкам Стивен Фюр, выступая на панели в Стамбуле на прошлой неделе, заявил, что его страна готова к тесному сотрудничеству с Турцией в военно-промышленной сфере. В интервью Defense News на этой неделе Фюр подтвердил, что они планируют закупать у Турции боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы по борьбе с дронами.

Канадский министр подчеркнул, что его страна готова не только к прямым закупкам готовой продукции, но и к реализации совместных программ с Турцией в сфере оборонной промышленности. По мнению экспертов, Анкара открыта для подобных проектов. В прошлом турецкие компании уже устанавливали аналогичные партнерские отношения для производства БПЛА с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Украиной.

Издание Middle East Eye, базирующееся в Лондоне, также подтвердило, что Канада планирует закупить у Турции дроны, способные долгое время находиться в воздухе для целей наблюдения. Тем не менее издание отмечает, что переговоры находятся на начальной стадии, напомнив, что кабинет министров под руководством премьер-министра Марка Карни часто склонен к переменам во мнениях. Тем не менее, издание пишет, что канадцы больше не хотят зависеть исключительно от американского оружия, заинтересованы в диверсификации своих арсеналов и намерены приобрести турецкие беспилотники.

«Турция должна поблагодарить президента США Дональда Трампа, потому что благодаря Трампу правительство Карни больше не доверяет зонтику безопасности, обеспечиваемому Вашингтоном», — отмечается в материале Middle East Eye.

На прошлой неделе в Стамбуле Фюр также подтвердил, что Канада больше не хочет сотрудничать с могущественным соседом в военной промышленности так же плотно, как раньше. Напротив, Оттава планирует диверсифицировать сферу закупок вооружения и укрепить собственные оборонные возможности. Канада инвестирует миллиарды долларов, чтобы достичь цели НАТО по расходам на оборону в размере 2%. Также планируется создание центра инноваций в области дронов в рамках Национального исследовательского совета с инвестициями в размере 105 миллионов долларов.

Ожидается, что премьер-министр Канады Карни посетит Турцию во время саммита НАТО, который пройдет в Анкаре в июле. Однако источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что премьер планирует отдельный официальный двусторонний визит в октябре. В ходе этой поездки ожидается подписание ряда соглашений — от продажи беспилотников турецкого производства до других контрактов в сфере оборонпрома. Стивен Фюр также подтвердил, что Карни совершит несколько визитов в Турцию в ближайшем будущем. «Вы увидите, насколько мы заинтересованы в сотрудничестве», — отметил министр.

Следует отметить, что благодаря стремительному развитию технологий боевых дронов турецкие боевые аппараты уже нашли покупателя более чем в 50 странах. Если раньше среди них преобладали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока, то теперь география расширяется. На прошлой неделе Турция вслед за Польшей, Румынией и Украиной достигла предварительного соглашения об экспорте дронов еще в одну европейскую страну — Бельгию. Эксперты считают, что закупка современных боевых дронов такими членами НАТО, как Бельгия и Канада, открывает путь для широкой экспансии турецкой оборонной промышленности на Запад.