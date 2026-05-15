Си дал обещание Трампу
Иран обвиняет Эмираты в «предательстве»

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обвинил Объединенные Арабские Эмираты в оказании помощи и содействии военным атакам против Ирана, заявив, что Абу-Даби «предал» Тегеран во время войны. Об этом сообщает агентство ISNA.

Выступая на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели, Гарибабади отверг то, что он назвал «безосновательными заявлениями» министра иностранных дел ОАЭ о том, что Иран напал на страну и является «агрессором».

«Объединенные Арабские Эмираты сыграли значительную роль в поддержке и содействии военной агрессии против Исламской Республики Иран», — заявил Гарибабади.

Он указал, что согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года, страны, предоставляющие агрессорам объекты инфраструктуры и услуги, не просто помогают им, но и сами совершают агрессию. 

«ОАЭ — агрессор, а не пособник агрессоров», — сказал Гарибабади.

По его словам, Иран еще до начала атак предупреждал страны региона, включая ОАЭ, что, если они окажут помощь Соединенным Штатам и Израилю или предоставят свою территорию и объекты, Тегеран воспользуется тем, что он назвал «правом на самооборону».

«У нас не было иного выбора, кроме как атаковать все объекты американских баз в ОАЭ, а также любые объекты и сооружения в ОАЭ, в которых Соединенные Штаты имеют долю или участвуют», — сказал он. «Это была война, и в этой войне мы защищали нашу страну».

Гарибабади заявил, что Иран ведет войну против Израиля и Соединенных Штатов, «а не против соседей и не против Объединенных Арабских Эмиратов».

Он добавил, что ОАЭ пытаются представить себя жертвой, в то время как «настоящей жертвой является Исламская Республика Иран».

Гарибабади убежден, что ОАЭ «не только предали Исламскую Республику Иран как соседнюю страну, но и предают палестинское дело».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опубликовал в социальных сетях загадочное сообщение на арабском языке: «Тот, кто предает тайно, будет разоблачен публично».

Эта публикация появилась на фоне эскалации риторики со стороны Тегерана после сообщений о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты во время американо-израильских атак на Иран.

Напомним, 13 мая офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выпустил краткое заявление о том, что израильский премьер «тайно» посетил ОАЭ «в разгар операции «Рык льва», где он встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом».

«Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ», — отмечалось в сообщении.

