Иран обвиняет Эмираты в «предательстве»

Выступая на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели, Гарибабади отверг то, что он назвал «безосновательными заявлениями» министра иностранных дел ОАЭ о том, что Иран напал на страну и является «агрессором».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обвинил Объединенные Арабские Эмираты в оказании помощи и содействии военным атакам против Ирана, заявив, что Абу-Даби «предал» Тегеран во время войны. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Объединенные Арабские Эмираты сыграли значительную роль в поддержке и содействии военной агрессии против Исламской Республики Иран», — заявил Гарибабади.

Он указал, что согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года, страны, предоставляющие агрессорам объекты инфраструктуры и услуги, не просто помогают им, но и сами совершают агрессию.

«ОАЭ — агрессор, а не пособник агрессоров», — сказал Гарибабади.

По его словам, Иран еще до начала атак предупреждал страны региона, включая ОАЭ, что, если они окажут помощь Соединенным Штатам и Израилю или предоставят свою территорию и объекты, Тегеран воспользуется тем, что он назвал «правом на самооборону».

«У нас не было иного выбора, кроме как атаковать все объекты американских баз в ОАЭ, а также любые объекты и сооружения в ОАЭ, в которых Соединенные Штаты имеют долю или участвуют», — сказал он. «Это была война, и в этой войне мы защищали нашу страну».

Гарибабади заявил, что Иран ведет войну против Израиля и Соединенных Штатов, «а не против соседей и не против Объединенных Арабских Эмиратов».

Он добавил, что ОАЭ пытаются представить себя жертвой, в то время как «настоящей жертвой является Исламская Республика Иран».

Гарибабади убежден, что ОАЭ «не только предали Исламскую Республику Иран как соседнюю страну, но и предают палестинское дело».