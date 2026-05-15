Очередная акция Минздрава: медицинская поддержка женщинам и детям в Джебраиле

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики продолжает деятельность по расширению доступности медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях в рамках программы «Великое возвращение». С этой целью 15 мая специализированная медицинская бригада Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства провела очередную медицинско-гуманитарную акцию в городе Джебраиле. В рамках визита жителям региона были оказаны консультативные и профилактические медицинские услуги. В состав медицинской бригады вошли 6 акушеров-гинекологов, 1 врач ультразвуковой диагностики, 1 неонатолог, 1 акушерка и 1 медицинская сестра.

Во время акции для женщин были проведены расширенные гинекологические обследования, предоставлены консультации по вопросам репродуктивного здоровья, планирования беременности, бесплодия, гормональных изменений и медицинского наблюдения в период беременности. С помощью ультразвуковых обследований были оценены показатели здоровья пациенток, а каждому обратившемуся даны индивидуальные медицинские рекомендации. Выездная медицинская помощь не ограничилась только вопросами женского здоровья. Младенцы и дети были обследованы неонатологом, который оценил состояние их здоровья. В ходе просветительских бесед с родителями особое внимание уделялось правильному питанию, ранним этапам развития ребенка, укреплению иммунитета и важности регулярного медицинского наблюдения. Гражданам, у которых в ходе обследований была выявлена необходимость в дополнительной диагностике и специализированном медицинском вмешательстве, выдали соответствующие направления для прохождения дальнейшего обследования и лечения в Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии.