Обыски и в «Сильной Армении»

В офисах оппозиционной партии «Сильная Армения» в Лорийской области проводятся обыски. По информации антикоррупционного комитета страны, они связаны с делом «о подкупе избирателей». Сообщается о задержанных, ведется предварительное расследование.

В ведомстве отметили, что обыск также проведен в офисе, замаскированном под магазин «Смешанные корма».

Лидером вышеупомянутой партии является бизнесмен Cамвел Карапетян, который находится под домашним арестом. Ранее армянские СМИ сообщили об обысках в офисе партии экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» в Спитаке.