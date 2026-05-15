В Индии – жесткая экономия

Индия усиливает меры жесткой экономии для смягчения последствий войны США с Ираном, включая повышение цен на бензин и пошлин на импорт золота, сообщает Bloomberg.

15 мая государственные НПЗ повысили цены на бензин и дизель более чем на 3%, чтобы сдержать растущие убытки и внутренний спрос после резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это первое повышение за четыре года, отмечает агентство. Сотрудников в столичном регионе Дели обязали работать из дома дважды в неделю для экономии топлива. 13 мая правительство также повысило импортные пошлины на золото и серебро до 15%. Кроме того, власти временно запретили экспорт сахара, чтобы защитить внутренние запасы.

Резервный банк Индии (RBI) предложил снизить налоги для иностранных инвесторов, владеющих государственными облигациями, что является еще одним способом стимулирования притока капитала, сообщает Bloomberg.

Индия является третьим по величине в мире импортером нефти и зависит от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, фактически заблокированный более двух месяцев из-за войны с Ираном.