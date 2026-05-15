Еще одна страна признала КСИР и ХАМАС террористами

Согласно заявлению Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Гондураса, страна официально признала Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ХАМАС террористическими организациями.

В заявлении говорится, что это решение подтверждает осуждение Гондурасом терроризма и его финансирования «во всех его формах и проявлениях», а также его приверженность международному сотрудничеству в предотвращении и борьбе с такими угрозами. Согласно сообщению, указ был издан президентом Гондураса Насри Хуаном Асфурой.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал этот шаг, заявив: «Я высоко оцениваю решение президента Гондураса Насри Асфуры – сильного лидера, обладающего ценностями и принципами, – объявить ХАМАС и Корпус стражей исламской революции террористическими организациями».

Гондурас стал 46-й страной, объявившей Корпус стражей исламской революции террористической группировкой.