Акции Boeing упали после новостей из Китая

Акции американской авиастроительной корпорации Boeing упали примерно на 4% на фоне новостей о первом за несколько лет заказе самолетов со стороны Китая, сообщает CNBC. Ценные бумаги потеряли весь рост, который наблюдался с момента известия о присоединении генерального директора Келли Ортберга к поездке в КНР.

Причиной снижения котировок стало заявление президента США Дональда Трампа в эфире Fox News о том, что Пекин согласился приобрести 200 «больших» лайнеров Boeing. Несмотря на то, что Китай является вторым по величине аэрокосмическим рынком в мире и имеет важнейшее значение для будущего компании, участники торгов восприняли эту сделку как серьезное разочарование. На данный момент остается неясным, какой именно тип воздушных судов закупает китайская сторона, а представители корпорации пока не давали официальных комментариев.

Негативная реакция рынка связана с неоправдавшимися ожиданиями. В марте издание Bloomberg сообщало, что потенциальный контракт может включать поставку до 500 узкофюзеляжных самолетов 737 Max. Таким образом, итоговая цифра в 200 единиц оказалась значительно ниже первоначальных оценок экспертов, что и спровоцировало распродажу акций на фоне общего роста американских фондовых индексов.