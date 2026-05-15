Президенты стран ОТГ осмотрели культурные объекты в Туркестане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с другими главами государств, принимающими участие в неформальном Саммите Организации тюркских государств (ОТГ), ознакомился с музеем-заповедником «Азрет-Султан» в городе Туркестане.

Главы государств были проинформированы о заповеднике. Было отмечено, что Национальный историко-культурный музей-заповедник «Азрет-Султан» был создан в 1989 году. «Зал редких экспонатов» в музее является одним из значимых музейно-экспозиционных проектов Казахстана, направленных на сохранение и популяризацию уникального историко-культурного наследия средневековой эпохи. Экспозиция знакомит посетителей с богатой историей Туркестана, духовным наследием тюркского мира и уникальными артефактами, связанными с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави. В настоящее время в коллекции музея-заповедника имеется более 26 тысяч экспонатов, из которых примерно 80 процентов – артефакты.

Затем лидеры стран ОТГ ознакомились с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. Это один из крупнейших памятников исламской архитектуры в Центральной Азии, признан духовным символом Казахстана. Мавзолей был возведен в конце XIV века по указанию Эмира Тимура на месте захоронения выдающегося поэта-суфия, мыслителя Ахмеда Ясави. В этом комплексе, имеющем единый архитектурный дизайн, расположено более 35 комнат различного назначения. Мавзолей, в котором хранятся уникальные артефакты, считается одним из духовных и культурных центров исламского мира.