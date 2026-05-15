Kristal: В Хырдалане и Сумгаите стартовали продажи квартир с первоначальным взносом от 10 200 манатов

Kristal начал продажи малогабаритных квартир в проектах Yeni Sumqayıt и Park Xırdalan — первоначальный взнос от 10 200 манатов!
Компания Kristal объявила о старте продаж новых квартир в проектах Yeni Sumqayıt и Park Xırdalan. Благодаря выгодным условиям ипотечного кредитования и возможности низкого первоначального взноса приобретение жилья станет доступнее для более широкого круга покупателей.
Квартиры с первоначальным взносом от 10 200 AZN в Yeni Sumqayıt и от 14 200 AZN в Park Xırdalan!
В проекте Yeni Sumqayıt стартовали продажи полностью отремонтированных однокомнатных квартир площадью от 35 кв.м. Квартиры предлагаются на этапе строительства, что обеспечивает покупателям более выгодные цены и создаёт перспективную инвестиционную возможность с ростом стоимости в будущем. Отметим, что в жилом комплексе также доступны 2-, 3-комнатные и студийные квартиры площадью до 86 кв. м, сдача которых ожидается в ближайшее время.
Проект Park Xırdalan предлагает покупателям студии и двухкомнатные квартиры площадью от 40 кв.м. Комплекс считается одним из крупнейших жилых проектов Азербайджана и отличается развитой инфраструктурой, просторными благоустроенными территориями и широким выбором планировок. Кроме того, в настоящее время клиентам доступны 2- и 3-комнатные квартиры различной площади — до 96 кв.м. — в рамках актуальных предложений комплекса.
Комфортная жизнь и развитая инфраструктура
В обоих проектах продуманы все детали для комфортного проживания жителей: просторные дворы и озеленённые территории, детские игровые площадки, спортивные и зоны отдыха, школы, детские сады и объекты общественного питания. Комплексы находятся под круглосуточной охраной и видеонаблюдением 24/7.
Качество и надёжность строительства являются основными приоритетами: используются системы звуко- и теплоизоляции, стены с естественной циркуляцией воздуха, монолитно-каркасная бетонная система, панорамные окна от пола до потолка, качественное ламинированное покрытие пола и долговечные фасадные материалы.
Чтобы ближе познакомиться с проектами, вы можете посетить офис продаж или связаться по номеру *1544.
Адреса:
Yeni Sumqayıt — город Сумгаит, улица Сюльх
Park Xırdalan — город Хырдалан, проспект Гейдар Алиев, 30