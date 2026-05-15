Трамп: У Китая есть, и у США будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что бальный зал в Белом доме будет готов в сентябре 2028 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«В Китае есть бальный зал, и он должен быть в США», - написал он, комментируя свою поездку в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Он сейчас строится с опережением графика и станет лучшим объектом такого типа в США. <...> Открытие запланировано примерно на сентябрь 2028 года», - написал Трамп.

В декабре 2025 года телеканал CBS News со ссылкой на Службу национальных парков страны сообщал, что сооружение бального зала в восточной части Белого дома за $300 млн планируется завершить летом 2028 года. Новое здание сможет вместить до 650 человек. Строительство планируется завершить до окончания президентского срока Трампа.