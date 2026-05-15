Инцидент в бакинской школе

В Баку в средней школе №271 ученик избил другого ученика. Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и вызвала недовольство общественности. В комментариях к видео отмечалось, что ученик ведет себя агрессивно, применяя физическую силу, особенно по отношению к ученикам младших классов.

В школе сообщили, что 12 мая во время перемены в школьном туалете произошел конфликт между двумя учениками 9-го класса. Однако они никому не сообщили об этом: ни учителю, ни администрации школы.

После публикации видео инцидента в социальных сетях администрация школы провела разбирательство. Ученик, подвергшийся физическому давлению, не получил никаких травм. Администрация школы обратилась в связи с фактом в соответствующие структуры. Родителей школьников пригласили в школу и дали рекомендации уделять больше внимания поведению детей, укреплять сотрудничество со школой в этом вопросе.

Школьный психолог принял соответствующие меры поддержки для детей. Представители Управления по защите детей Министерства науки и образования посетили школу. По их рекомендации повышено внимание к соблюдению правил поведения учащихся, расширена информационно-просветительская работа по выявлению ситуаций, не соответствующих образовательному процессу. Вопрос взят под контроль. Правоохранительные органы также проводят разбирательство.