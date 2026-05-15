Трамп снимет санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни примет решение о снятии санкций с китайских нефтяных компаний, закупающих иранскую нефть.

Это может сигнализировать о возможном изменении подхода США к применению мер в отношении экспорта энергоносителей из Тегерана.

Кроме того, Трамп заявил, что в ходе переговоров с Китаем стороны обсудили практически все возможные темы, однако снижение пошлин в повестку не входило.

«Я бы сказал, что мы обсудили почти все, что можно, кроме снижения пошлин», - сказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая.

Президент США отметил, что у него «очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном».

«Он (Си – ред.) проявлял уважение к нашей стране. Я хочу, чтобы он продолжал проявлять уважение», - сказал Трамп.