Еще одно судно прошло через Ормуз

Согласно данным судоходства, в пятницу через Ормузский пролив прошло судно обеспечения, принадлежащее малайзийской компании Vantris Energy. Таким образом, оно стало четвертым судном, связанным с Малайзией, которое прошло через этот водный путь с начала американо-иранской войны.
Как сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с ситуацией, судно Sapura 1200 было одним из семи судов, через которые Куала-Лумпур запросил у Ирана разрешение на проход через пролив, который в значительной степени закрыт с момента начала боевых действий в конце февраля.
Согласно данным судоходной компании LSEG, судно двигалось вдоль иранского побережья, прежде чем войти в оманский порт Маскат.