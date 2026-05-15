Эрдоган благодарит Азербайджан

«Считаю очень правильным шагом проведение нашего саммита на тему искусственного интеллекта и цифрового развития. С точки зрения формирования будущего принятие концепции «Цифровизирующегося тюркского мира» имеет большое значение. Спустя 115 лет после лозунга Гаспиралы «единство в языке, мысли и деле» пришло время добавить к нему понятие «единство в цифровом видении». Эта концепция должна строиться на качественных человеческих ресурсах, мощной цифровой инфраструктуре и государственном управлении, основанном на данных, а цифровые связи между нами должны быть еще более укреплены.

Разработка совместных технологических проектов между нашими странами, несомненно, поддержит эту концепцию. Мы осознаем, что отставание в процессе цифровой трансформации может создать угрозу и для нашей независимости. Чтобы искусственный интеллект не превратился в иной инструмент воздействия, мы должны правильно подходить к этому вопросу и рассматривать его как окно возможностей. Мы также должны постоянно быть бдительными перед новыми рисками, создаваемыми технологиями искусственного интеллекта. Новые угрозы, направленные на наши базы данных и критически важную национальную инфраструктуру, относятся к числу направлений цифровой трансформации, которыми необходимо управлять с особой осторожностью.

Я верю, что на этих плодородных землях, воспитавших основателя алгебры и алгоритма Хорезми, одного из гениев философии и логики Фараби, осветившего своими трудами медицинскую науку Авиценну, а также пионеров астрономии Аль-Бируни, Улугбека и Али Кушчи, появятся и новые ученые», — отметил президент Турции.

Эрдоган поблагодарил Азербайджан в своем выступлении.

«Буду рад принять вас в Анкаре на следующем саммите. Пользуясь случаем, выражаю благодарность братскому Азербайджану, нынешнему председателю нашей организации, за вклад в единство нашей семьи. Также вновь хочу поблагодарить моего дорогого брата, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство. Заранее поздравляю вас с праздником Гурбан-байрамы», — отметил президент Турции.