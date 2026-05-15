Эрдоган благодарит Азербайджан

Принятие концепции «цифровизирующегося тюркского мира» имеет большое значение. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
«Считаю очень правильным шагом проведение нашего саммита на тему искусственного интеллекта и цифрового развития. С точки зрения формирования будущего принятие концепции «Цифровизирующегося тюркского мира» имеет большое значение. Спустя 115 лет после лозунга Гаспиралы «единство в языке, мысли и деле» пришло время добавить к нему понятие «единство в цифровом видении». Эта концепция должна строиться на качественных человеческих ресурсах, мощной цифровой инфраструктуре и государственном управлении, основанном на данных, а цифровые связи между нами должны быть еще более укреплены.
Разработка совместных технологических проектов между нашими странами, несомненно, поддержит эту концепцию. Мы осознаем, что отставание в процессе цифровой трансформации может создать угрозу и для нашей независимости. Чтобы искусственный интеллект не превратился в иной инструмент воздействия, мы должны правильно подходить к этому вопросу и рассматривать его как окно возможностей. Мы также должны постоянно быть бдительными перед новыми рисками, создаваемыми технологиями искусственного интеллекта. Новые угрозы, направленные на наши базы данных и критически важную национальную инфраструктуру, относятся к числу направлений цифровой трансформации, которыми необходимо управлять с особой осторожностью.
Я верю, что на этих плодородных землях, воспитавших основателя алгебры и алгоритма Хорезми, одного из гениев философии и логики Фараби, осветившего своими трудами медицинскую науку Авиценну, а также пионеров астрономии Аль-Бируни, Улугбека и Али Кушчи, появятся и новые ученые», — отметил президент Турции.
Эрдоган поблагодарил Азербайджан в своем выступлении.
«Буду рад принять вас в Анкаре на следующем саммите. Пользуясь случаем, выражаю благодарность братскому Азербайджану, нынешнему председателю нашей организации, за вклад в единство нашей семьи. Также вновь хочу поблагодарить моего дорогого брата, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство. Заранее поздравляю вас с праздником Гурбан-байрамы», — отметил президент Турции.