Трамп примет решение по Тайваню

Си дал обещание Трампу
Си дал обещание Трампу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопрос продажи американского оружия Тайваню с председателем Китая Си Цзиньпином. Американский президент пообещал скоро принять решение по этому вопросу.

«У него (Си Цзиньпина – ред.) очень твердая позиция по поводу Тайваня, но я не давал никаких обещаний», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One во время полета из Китая.

По его словам, Си Цзиньпин спросил у него, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая. Американский президент не стал отвечать. «Есть только один человек, который это знает, и это я. Я сказал, что не говорю об этом», — добавил Трамп.

Визит президента США в Китай проходил с 13 по 15 мая. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Китай считает Тайвань частью своей территории и воспринимает поставки американского оружия на остров как вмешательство во внутренние дела. Между США и Тайванем не установлены официальные дипломатические отношения, при этом Соединенные Штаты — крупнейший поставщик оружия на остров.

