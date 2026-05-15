Мерц: Иран должен открыть Ормуз

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Иран должен вновь открыть Ормузский пролив и вернуться к переговорам, добавив, что Тегерану нельзя позволять приобретать ядерное оружие.

«У меня был хороший телефонный разговор с (президентом США) Дональдом Трампом по пути обратно из Китая. Мы согласны: Иран должен немедленно сесть за стол переговоров. Он должен открыть Ормузский пролив. Тегерану не должно быть разрешено обладать ядерным оружием», - написал Мерц в Х.

Немецкий канцлер также отметил, что Германия и США обсудили мирное решение для Украины и согласовали свои позиции перед саммитом НАТО в Анкаре.

«США и Германия — сильные партнеры в сильном НАТО», — написал он.