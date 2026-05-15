Оверчук: Армения крайне близка России

Москва с пониманием отнесется к любому выбору народа Армении. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, сообщают российские СМИ.

«Конечно же, как это многократно говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который народ Армении сделает», — рассказал Оверчук, отвечая на вопрос о сближении республики с Западом.

Он добавил, что Армения является крайне близким и союзным России государством, а страны объединяют дружеские и давние связи.

«Армения — это очень близкая нам страна, союзная нам страна. Она является участником Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И просто человеческие связи, которые объединяют нас, они очень глубокие, очень серьезные, очень давние. И мы с большим уважением относимся к народу Армении», - сказал Оверчук.