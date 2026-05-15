Мадьяр открыл для экскурсий офис Орбана

«Они будут открыты для посетителей до тех пор, пока не будет определено их дальнейшее предназначение», — сказал политик.

Новое правительство Венгрии откроет официальную резиденцию бывшего премьер-министра Виктора Орбана в Будайской крепости для посещения. Об этом заявил нынешний премьер страны Петер Мадьяр, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что осматривать кабинеты прежнего руководства страны можно будет бесплатно по выходным дням в составе туристических групп.

Сам премьер-министр, избравший для себя кабинет на стороне Дуная в Пеште возле парламента, заявил, что лично примет участие в одном из первых туров.

«Правительство «Тисы» не может вернуть деньги венгерскому народу, которые уже были потрачены на эти здания. Но по крайней мере мы хотим дать людям возможность прийти и осмотреть здания», — отметил Мадьяр после перемещения забора, ранее ограничивавшего доступ общественности.