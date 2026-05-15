Оверчук об отношениях Баку и Москвы

«У нас очень хорошо развивается сотрудничество в области создания транспортно-логистического коридора Север - Юг, на территории Азербайджана осуществляется модернизация железной дороги. Только что мы обсуждали вопросы развития автомобильных перевозок», - сказал он на полях форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Оверчук обратил внимание на то, что российские производители автомобилей, сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов традиционно присутствуют в Азербайджане.

«Развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Есть российские инвестиции в виноградарство и виноделие Азербайджана, - отметил вице-премьер РФ. - Очень широкое сотрудничество, поэтому выделить что-то одно неправильно, все очень важно».