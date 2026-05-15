«Первая помощь – второй шанс на жизнь»: флешмоб Минздрава

Министерство здравоохранения совместно с Джалилабадским медицинским колледжем организовало акцию и флешмоб под названием «Первая помощь — второй шанс на жизнь», который вызвал большой интерес среди жителей района.

Основная цель мероприятия — подготовить население к правильной и своевременной реакции в чрезвычайных ситуациях, а также привить навыки первой помощи максимально большому числу людей. Во время акции наглядно демонстрировались правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током, эпилептическом припадке, сильном кровотечении, ожогах, отравлениях и других неотложных состояниях.