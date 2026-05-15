Обогащенный уран: Иран подтвердил переговоры с Россией

По словам Аракчи, иранская сторона поблагодарила Россию за готовность помочь, однако обсуждение вопроса с США Иран намерен отложить до более позднего этапа переговоров. «Когда мы дойдем до этого этапа, мы, очевидно, проведем дополнительные консультации с Россией и посмотрим, может ли российское предложение помочь или нет», — сказал министр, подчеркнув при этом, что сейчас речи об этом не идет.

Тегеран обсуждал с Москвой возможность хранения иранского обогащенного урана в России, подтвердил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает Al Jazeera.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вывезти обогащенный уран из Ирана. РФ уже вывозила часть запасов иранского урана в рамках ядерной сделки 2015 года, из которой США вышли при первой администрации Трампа.

Ранее иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опровергло сообщения западных СМИ о том, что Тегеран согласился вывезти обогащенный уран за пределы страны.

Ранее США предложили Ирану план из 14 пунктов, предусматривающий прекращение разработки ядерного оружия, остановку обогащения урана на 12 лет и передачу около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Взамен Вашингтон обещал постепенно снять санкции и разблокировать часть иранских активов. Президент США Дональд Трамп назвал переданный ответ Ирана «совершенно неприемлемым».