Рафаэль Физиев: «Покушать – мое единственное развлечение. Набрал 20 кг, и сейчас у меня беспонтовая диета»

Сегодня состоялась онлайн-пресс-конференция азербайджанских бойцов UFC Рафаэля Физиева и Фармана Гасанова, которым 27 июня предстоит провести бои на Национальной гимнастической арене в рамках UFC Fight Night в Баку. Напомним, легковес (до 70,3 кг) Рафаэль Физиев сразится в главном бою вечера с мексиканцем Мануэлем Торресом, а Фарман Гасанов в полусреднем весе (до 77,1) будет драться с американцем Эриком Ноланом.

«Подготовка идет хорошо, - говорит Фарман Гасанов. - Я сейчас в Майами. Последние три недели будем готовиться в Баку в клубе Мамедалиевых. Там мои тренеры - братья Ибрагим и Гейдар Мамедалиевы. Все идет по плану. Конечно, когда поступило предложение дебютировать в UFC, было очень приятно. С конца марта я на сборах. Ждал, что получу бой. Так что, с одной стороны, это стало для меня сюрпризом, а с другой - я в какой-то степени ожидал. Был готов к такому предложению. Но еще пару лет назад не мог представить, что дебют в UFC состоится в Баку. Верю, что все будет хорошо. Как проходит сгонка веса? Она начинается со стартом сборов. Шесть-восемь недель держим диету, а ближе к бою бывает более жесткий режим. Это привычный процесс. Знаем, как это делать. Уверен, никаких проблем с весом не будет. Удастся ли мне победить Эрика Нолана? Выиграю обязательно! То, что турниры UFC проводятся в Баку, это большой толчок для развития ММА в Азербайджане. Верю, что с каждым годом будет все больше азербайджанских бойцов. С Тофиком Мусаевым мы в одной команде, и мы - друзья. Общаюсь с ним. Уже сейчас вижу поддержку соотечественников в соцсетях. Надеюсь, что так будет и дальше».

Рафаэль Физиев подключился из Таиланда. «Рад вернуться в Азербайджан, чтобы подраться в моей стране, - говорит боец. - Я тренируюсь в Таиланде со своей старой командой. Постараюсь показать максимум на турнире в Баку. Смогу ли я нокаутировать соперника? Я никогда не нацеливаюсь на нокаут. Вряд ли какой-то боец скажет, что нокаутирует соперника именно в таком-то раунде. Когда появляется возможность, тогда и удается сделать нокаут. Быть может, у соперника появится такая возможность. Постараюсь сделать так, чтобы не появилась. Что я могу сказать о Мануэле Торресе? Да, он проиграл Игнасио Баамондесу, у которого я выиграл в прошлом году в Баку. Но ММА - такой вид спорта, что нельзя делать выводы по тому, кто кого раньше побеждал. Все может измениться за одну секунду. О Торресе могу сказать, что он - ударник, жестко бьет. Делает в октагоне все, что я люблю. Дерется в стойке, особо не борется. Вроде должен быть удобный бой для меня. Я постараюсь, чтобы бой и на самом деле получился удобным. Самое неудобное в сопернике - это его габариты, рост. Он высокий с длинными руками. В этом может быть опасность для меня. Помогут ли мне в предстоящем бою родные стены? Родные стены душу греют. Но в плане боя… Октагон закрывается в любой стране одинаково - в США, Китае, Азербайджане. Вы остаетесь с оппонентом вдвоем и начинаете свой красивый танец (улыбается). Когда мне удается бороться с весом? Да, покушать я люблю. Это мое единственное развлечение в жизни. Сейчас у меня диета, правильное питание, беспонтовое такое (улыбается). В этот раз я много набрал. Нужно было 20 кг скинуть, половину уже сбросил. Надо еще. Меня поддерживают азербайджанцы со всего мира, в том числе и 30 миллионов из Ирана. Конкретно из Азербайджана, конечно, тоже чувствую поддержку. Много пишут».