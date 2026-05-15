«Золотой смартфон Трампа» наконец-то поступает в продажу

Спустя почти год после того, как Trump Mobile начала принимать предзаказы с депозитом в 100 долларов, и всего через несколько дней после обновления сайта, где было указано, что поставки «зависят от условий», компания объявила, что уже на этой неделе начнет отправку позолоченного Trump Phone.

$499, официально называющийся Trump Mobile T1 и внешне очень напоминающий китайский телефон, продающийся в Walmart менее чем за $200, оказался не совсем таким, каким его изначально представляла Trump Organization, констатирует CNN.

Согласно статье, устройство получит экран меньшего размера и меньший объем памяти, однако фирменный стиль президента США Дональда Трампа и золотистый цвет, судя по всему, сохранятся.

Ранее СМИ обратили внимание на изменение условий предзаказа: теперь в них говорится, что компания «не гарантирует производство или доступность устройства для покупки», а внесенный депозит лишь предоставляет «условную возможность» приобрести телефон — если Trump Mobile вообще решит выпустить его в продажу.

Тем не менее затем компания впервые более чем за полгода опубликовала серию сообщений в социальных сетях.

«Покупатели, оформившие предзаказ на T1 Phone, получат письмо с обновленной информацией. Отправка телефонов начинается уже на этой неделе!!!» — говорилось в одном из постов. При этом возможность комментировать публикации была отключена, пишет CNN.

В Trump Mobile заявили, что поставки телефона, которые изначально планировалось начать еще в августе прошлого года, задержались из-за сложностей, связанных с «выводом такого технологически сложного продукта на рынок».

«Технологический бизнес сложнее, чем многим кажется, поскольку все компоненты должны проходить проверку качества», — заявил CNN генеральный директор компании Пэт О’Брайен. По его словам, спрос оказался чрезвычайно высоким, поэтому заказы выполняются настолько быстро, насколько это возможно, и компания рассчитывает завершить их обработку в течение ближайших нескольких недель.