Услуги Си - дорогое удовольствие для Трампа

После серии ультиматумов и угроз устроить Ирану «ад», если Тегеран не прекратит блокаду Ормузского пролива, Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой надавить на Иран, чтобы восстановить свободное судоходство в проливе. Американский президент планировал совершить визит в Пекин в качестве победителя в войне с Ираном, но иранский режим устоял в 40-дневной войне, а Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии пролива для судов «вражеских и союзных с ними государств». Так что Трампу пришлось искать управу на иранских правителей в Китае. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что Китай обещал использовать свое влияние на Иран, чтобы помочь вновь открыть Ормузский пролив: «Я думаю, они (китайцы) будут действовать за кулисами, насколько это вообще возможно, учитывая влияние на иранское руководство. Китай гораздо больше заинтересован в возобновлении работы пролива, чем США». Напомним, что представитель Белого дома после переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином заявил журналистам, что лидеры согласились с необходимостью возобновления работы Ормузского пролива.

В беседе с haqqin.az один из лидеров иранской оппозиции, член правления Республиканского союза, генеральный секретарь Переходного совета управления Ирана Хасан Шариатмадари сказал, что Си Цзиньпин способен убедить Тегеран прекратить блокаду пролива: «Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, импортируя за 2025–2026 годы около 1,3–1,5 млн баррелей в сутки, что составляет почти 90% всего нефтяного экспорта Ирана. Иранская нефть составляет около 15% от общего объема импорта нефти в Китай. А экспорт из Китая в Иран является важнейшим условием для поддержания потенциала внутреннего производства в ИРИ. Китай поставляет оборудование машиностроения, автомобильные комплектующие, электронику, сталь, большие объемы бытовой электроники, химическую продукцию, которую также используют в производстве оружия на военных заводах КСИР. По некоторым сообщениям, китайцы поставляют через третьи страны, одна из которых — государство в Африке, оружие в Иран». Кроме китайских технологий и сырья, которые использует ВПК, иранские власти из доходов от продажи нефти Китаю финансируют силовой аппарат КСИР, «Басидж» (иранское полувоенное ополчение) и др. «Так что у Китая есть определенные инструменты влияния на руководителей Ирана. Однако Пекин не станет оказывать давление на Тегеран, чтобы иранцы без каких-либо условий открыли Ормузский пролив. Во-первых, Китай заинтересован в том, чтобы разблокирование пролива было на условии Тегерана — под гарантии ненападения со стороны США. Пекин также хочет получить уступки со стороны США в вопросе Тайваня. Очевидно, что для Трампа это неприемлемо. Он может выйти из иранской кампании победителем в том случае, если заберет из Ирана 445 кг обогащенного урана. Но иранцы категорично заявили, что обогащенный материал останется в Иране», — сказал политолог.